В Ozon прокомментировали забастовку в петербургском офисе

Санкт-Петербург, 5 октября. Часть сотрудников петербургского офиса интернет-магазина Ozon не вышла на работу из-за проблем с денежными выплатами. Директор по связям с общественностью петербургского офиса Ozon Мария Заикина прокомментировала забастовку.

По словам Заикиной, группа сотрудников уже попросила руководство компании разобраться с некорректной выплатой заработной платы. Представитель компании объяснила, с чем связаны проблемы с задержкой выплат.

«Некорректные выплаты связаны с ошибкой в расчетах. Мы проверим дополнительно все расчеты, разберем каждый случай индивидуально», — рассказала Заикина в комментарии Пятому каналу.

В компании сообщили, что задержанные заказы доставят в течение трех дней. Заикина добавила, что Ozon предоставит клиентам компенсацию за неудобства. Представитель компании отметила, что называть невыход работников забастовкой некорректно, так как другие сотрудники находятся на маршрутах.

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