Петербуржцы поделились в Сети фотографиями первых сугробов

Санкт-Петербург, 5 октября. Первый снег прошел в Петербурге в субботу, 5 октября. Горожане поделились в Сети снимками первых октябрьских сугробов.

Погоде вновь удалось удивить жителей Северной столицы: в субботу в некоторых районах города прошел первый снег. Пользователи Сети поделились снимками природного явления. Горожане отметили, что на футбольном стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья на Васильевском острове образовался целый октябрьский сугроб. Однако снег продолжался недолго, уже через 20 минут осадки сменились солнцем и радугой.

Ранее синоптики предупреждали горожан о мокром снеге в выходные. По данным метеорологов, в субботу будет дуть северо-западный, северный ветер 4-9 метра в секунду. Ночью столбики термометра покажут от 0 до плюс двух градусов Цельсия, в окрестностях местами до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.