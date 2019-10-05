Lexus за семь миллионов рублей угнали в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 октября. Преступник угнал Lexus 2019 года выпуска стоимостью почти семь миллионов рублей в Санкт-Петербурге, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу на Неве и Ленобласти.

В минувшую пятницу в правоохранительные органы обратился 59-летний водитель коммерческой фирмы. По его словам, вечером на Суздальском проспекте неизвестный злоумышленник похитил автомобиль Lexus стоимостью 6,8 миллиона рублей.

Примечательно, что дорогостоящая машина принадлежит не мужчине, а компании, в которой он работает, пишут «Невские новости». Как уточнили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего идет проверка.

Кроме того, в Северной столице накануне похитили автомобиль KIA Optima, хозяйка оставила его на Рабфаковской улице. Сумма ущерба, причиненного 45-летней женщине, по предварительным оценкам, составила 1,72 миллиона рублей. Уголовное дело, как рассказали в полиции, уже завели.

Напомним, в минувшую пятницу в Петербурге произошла крупная авария с участием маршруток. Один из автобусов вылетел на газон. ДТП спровоцировало большую пробку в Выборгском районе, участок трассы на проспекте Солидарности пришлось временно перекрыть.

Кроме того, накануне произошел пожар на складе пластиковых изделий в Колпинском районе. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.