Нахимовское военно-морское училище отмечает 75-летие

Санкт-Петербург, 5 октября. Нахимовское военно-морское училище отмечает в этом году 75-летие. На торжественное мероприятие в Санкт-Петербурге прибыли 1,5 тысячи выпускников разных лет, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На Петроградской набережной возле легендарного крейсера «Аврора» в рамках праздничных мероприятий собрались юные нахимовцы. Перед учащимися и выпускниками выступил начальник училища, контр-адмирал запаса Анатолий Минаков.

Как рассказал он корреспонденту ФАН, в 2019 году завершилось строительство нового спортивного комплекса, его возвели за считанные месяцы.

Военный добавил, что интерес к заведению растет с каждым годом. По его словам, в 2019 году проходной бал составил около 4,5, что существенно выше, чем было ранее. Главная цель училища, как указал его начальник, — поступление выпускников в высшие учебные заведения. В этом году 80% нахимовцев сумели ее реализовать.

Напомним, Нахимовское военно-морское училище открыли в Ленинграде в 1944 году, 18 сентября состоялось первое зачисление. В первый учебный год за парты сели 408 воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет. Многие из них до этого участвовали в боях на фронте, имели награды.

Училище многие годы представляет Военно-морской флот на военных парадах в Москве и Северной столице. В 1996 году за образцовое прохождение по Красной площади парадный полк получил личную благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

В настоящее время срок обучения в училище составляет семь лет. В 2017 году заведение за многолетнее воспитание, обучение и подготовку будущих офицеров получило общественный орден «Во славу флота Российского» первой степени.