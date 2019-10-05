Видео упавшего в реку Фонтанку автокрана опубликовано в Сети

Санкт-Петербург, 5 октября. Автокран упал в Фонтанку в Петербурге. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

ЧП произошло около семи часов утра на набережной реки Фонтанки. Водитель автокрана вышел из спецтехники, чтобы поправить зеркало, однако забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. В результате произошло падение автокрана в Фонтанку.

На место аварии прибыли представители ГИБДД и МЧС. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

«В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент спасатели занимаются организацией доставки техники для подъема упавшего автокрана. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Накануне ДТП с участием маршруток случилось в Выборгском районе Северной столицы. Авария спровоцировала большую пробку в этом районе.