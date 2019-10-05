Петербуржцев предупредили о первом снеге в выходные

Санкт-Петербург, 5 сентября. В субботу в Северной столице местами может пройти небольшой мокрый снег с дождем, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков.



В субботу, 5 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Ветер северо-западный, северный 4-9 метра в секунду. Ночью столбики термометра покажут от 0 до плюс двух градусов Цельсия, в окрестностях местами до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до трех — пяти градусов тепла.

Снег ожидается в эти выходные и в Москве. Как сообщала «Газета.ру», первый снег выпадет уже в ближайшее воскресенье, 6 октября. Вместе с ним в город придут похолодание и дожди.