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«Почта России» проводит проверку после обнаружения документов на помойке в Петербурге

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«Почта России» проводит проверку после обнаружения документов на помойке в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 октября. Управление Федеральной почтовой службы начало проверку после того, как документы с личными данными клиентов нашли на одной из помоек в Петербурге.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись, на которой зафиксированы разбросанные на улице в Северной столице документы с личными данными петербуржцев. На материалах фигурирует символика «Почты России».

Представитель регионального отделения «Почты России» сообщил, что в почтовом отделении в данный момент ведутся ремонтные работы. Отмечается, что архивные документы были выброшены подрядчиком, осуществляющим эти работы.

В ходе проверки установят личность сотрудника, который допустил некорректную утилизацию архивных документов. К почтовым сотрудникам, не обеспечившим правильное хранение архива, будут применены меры дисциплинарного взыскания.

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Источник: РИА Новости
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