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Документы с личными данными петербуржцев выкинули на улицу

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Документы с личными данными петербуржцев выкинули на улицу

Санкт-Петербург, 4 октября. Выкинутые на помойку документы, книгу жалоб и анкеты клиентов «Почты России» нашли в пятницу в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника агентства, на улице раскиданы документы, в которых содержатся личные данные петербуржцев — ФИО, адреса, контакты. Кроме того, в обнаруженных на улице материалах есть «личные данные и размер пенсий в заявлениях о приостановлении доставки пенсии».

Документы с личными данными петербуржцев выкинули на улицу

Отмечается, что документы нашли в Выборгском районе Петербурга.

Документы с личными данными петербуржцев выкинули на улицу

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Источник: Федеральное агентство новостей
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