Беглов поздравил петербургских учителей с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 4 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава петербургского Закса Вячеслав Макаров поздравили учителей с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Беглов и Макаров высоко оценили работу педагогов, которые учили быть честными, добрыми, отзывчивыми, а также заботиться о будущем, любить и беречь Северную столицу.

В поздравлении подчеркивается, что петербургская школа «остается безусловным лидером российской системы образования».

«Во всех профессиональных конкурсах наши учителя — в числе сильнейших. Петербургские педагоги достойны высоких званий, а их самоотверженный, порой подвижнический труд — глубокой признательности и внимания», — говорится в сообщении.

Напомним, День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.

В конце августа глава Северной столицы отметил заслуги преподавателей в победах их учеников на различных олимпиадах. По его мнению, учителя проделывают колоссальную работу, которая помогает школьникам занимать призовые места на олимпиадах всероссийского и международного уровней.