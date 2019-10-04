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Смольный утвердил перенос строительства храма из Малиновки

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Смольный утвердил перенос строительства храма из Малиновки

Санкт-Петербург, 4 октября. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подписал договор с приходом храма святых апостолов Петра и Павла на предоставление участка для строительства храма.

Подписанное соглашение между Смольным и приходом храма отправили в Росреестр на регистрацию. Согласно договору, срок строительства и безвозмездного пользования участком составляет 10 лет, сообщают «Невские новости».

Ранее храм планировали построить на территории парка Малиновка. Однако местные жители выступили против строительства храма в парке. Тогда было принято решение перенести строительство на участок на улице Передовиков в Красногвардейском районе. Храм появится на участке площадью 27 185 квадратных метров. Здесь также появится воскресная школа и часовня.

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