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Участок Северного проспекта в Петербурге перекрыли из-за ДТП с маршрутками

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Участок Северного проспекта в Петербурге перекрыли из-за ДТП с маршрутками

Санкт-Петербург, 4 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршруток случилось в Выборгском районе Северной столицы, авария спровоцировала большую пробку. Участок трассы на проспекте Солидарности пришлось временно перекрыть. Об этом сообщают очевидцы ДТП в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

По словам очевидцев, дорогу перекрыли до улицы Вавилова. В результате аварии одна из маршруток вылетела на газон. На место происшествия прибыли экстренные службы и сотрудники ДПС.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время не поступала.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце сентября легковушка снесла светофор в результате аварии в центре Петербурга.

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Источник: ВКонтакте
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