ФАН публикует видео пожара на складе в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 октября. Возгорание произошло на складе пластиковых изделий в Колпинском районе Петербурга ночью в пятницу. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео пожара.

По данным ФАН, огонь охватил металлическое здание в поселке Петро-Славянка по адресу улица Софийская, 96. Общая площадь пожара составляет 3,9 тысячи квадратных метров. В результате возгорания обрушилась кровля склада на площади 1,4 тысячи квадратных метров. На кадрах видно, что с места пожара поднимается густой черный дым.

Пожару присвоен третий ранг сложность. В тушении возгорания задействованы 125 человек и 31 единица техники. Кроме того, к вылету готовится вертолет Ка-32. Информация о пострадавших пока не поступала.