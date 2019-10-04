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Сильный пожар охватил промсклад на юге Петербурга

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Сильный пожар охватил промсклад на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 4 октября. Промышленный склад загорелся в Колпинском районе на юго-востоке Северной столицы, общая площадь пожара составляет 3,9 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пятницу в МЧС России.

Согласно информации ведомства, в 05.11 (по московскому времени) поступила информация о возгорании на складе в поселке Петро-Славянка, расположенном на Софийской улице.

Отмечается, что по прибытии на место пожарные службы зафиксировали открытое горение.

«В 05.38 объявлен ранг пожара №2. Горение складского здания на всей площади 3900 квадратных метров», — следует из сообщения министерства. 

Позже появились сообщения, что склад обрушился, передает РИА Новости.

В общей сложности в тушении пожара участвуют 125 человек, 31 единица техники. Кроме того, к вылету готовится вертолет Ка-32. 

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

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Источник: РИА Новости
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