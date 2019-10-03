Беглов поздравил петербуржцев с открытием новых станций метро

Санкт-Петербург, 3 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с открытием трех странций Фрунзенского радиуса. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

3 октября петербуржцы собрались возле станции «Проспект Славы». Александр Беглов в торжественной обстановке перерезал красную ленточку теми же ножницами, которые использовали при открытии станции метро «Площадь Восстания» в 1955 году.

«Поздравляю всех петербуржцев с долгожданным событием. Три новых станции метро сегодня открыты» — написал губернатор в соцсетях.

Он также поздравил рабочих «Метростроя» и сотрудников метрополитена Петербурга.

Он подчеркнул, что власти Петербурга продолжат развивать транспортную инфраструктуру города. В ближайшие пять лет планируется открыть еще семь станций метро.

Беглов добавил, что ожидается модернизация парка метрополитена. Первые пассажиры уже отправились на поездах со станции «Проспект Славы».

Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность Фрунзенского и Пушкинского районов. Ранее Беглов отметил, что новые станции безопасны для пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.