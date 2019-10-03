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Беглов поздравил петербуржцев с открытием новых станций метро

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Беглов поздравил петербуржцев с открытием новых станций метро

Санкт-Петербург, 3 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с открытием трех странций Фрунзенского радиуса. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

3 октября петербуржцы собрались возле станции «Проспект Славы». Александр Беглов в торжественной обстановке перерезал красную ленточку теми же ножницами, которые использовали при открытии станции метро «Площадь Восстания» в 1955 году.

«Поздравляю всех петербуржцев с долгожданным событием. Три новых станции метро сегодня открыты» — написал губернатор в соцсетях.

Он также поздравил рабочих «Метростроя» и сотрудников метрополитена Петербурга.

Беглов поздравил петербуржцев с открытием новых станций метро

Он подчеркнул, что власти Петербурга продолжат развивать транспортную инфраструктуру города. В ближайшие пять лет планируется открыть еще семь станций метро.

Беглов поздравил петербуржцев с открытием новых станций метро

Беглов добавил, что ожидается модернизация парка метрополитена. Первые пассажиры уже отправились на поездах со станции «Проспект Славы».

Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность Фрунзенского и Пушкинского районов. Ранее Беглов отметил, что новые станции безопасны для пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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