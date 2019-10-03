Беглов открыл новые станции Фрунзенского радиуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл новые станции Фрунзенского радиуса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия станции метро «Проспект Славы». У вестибюля собрались десятки петербуржцев, которые хотят одними из первых увидеть новые станции.

Красную ленту в 17.00 торжественно перерезали теми же ножницами, которые использовали на открытии в 1955 году первой станции метро «Площадь Восстания». По традиции новые станции метро открывают только с ними. Александр Беглов поздравил строителей «Метростроя» и метрополитен Петербурга.

«Было много проблем, был перенос, но мы четко решили, что в сентябре запустим. И запустили в тестовом режиме. Сегодня, открывая станции, можно сказать, что они очень красивые и полностью безопасные как для людей с ограниченными возможностями, так и для детей. Самое главное — безопасность жителей», — заявил глава города.

Беглов подчеркнул, что ни один объект не будет открыт, пока он не удостоверится в его безопасности.

Ожидается, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» улучшат транспортную доступность Пушкинского и Фрунзенского районов. Строители сделали упор на безопасность — использованы «умные» системы огнезадерживания, единой цифровой радиосвязи, автоматики и телемеханики.

В следующий раз Беглов пообещал открыть сразу семь станций метро.

«Но об этом я все скажу позже», — сообщил градоначальник.

Ранее сообщалось, что на новых станциях Фрунезнского радиуса открылась продажа проездных и брелоков «Подорожник» с уникальным дизайном. С 4 октября меняются маршруты трех автобусов, появится маршрут-экспресс №330.