Этап гонки DTM пройдет в Петербурге в 2020 году

Санкт-Петербург, 3 октября. Россия примет этап мировой гоночной серии DTM 29 мая 2020 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Руководство DTM подписало соглашение с российскими партнерами на гоночной трассе «Игора». Именно здесь состоится первая гонка Deutsche Tourenwagen Masters.

За соревнованиями на современном треке длиной в 10 километров будут наблюдать почти 55 тысяч зрителей. Исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон поприветствовал возвращение гонок DTM в Россию.

В последний раз гонки состоялись в 2016 году в Москве. В 2020 году соревнования примет Петербург.