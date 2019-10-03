Эксперт назвал растения, которые приживутся в петербургском арт-парке

Санкт-Петербург, 3 октября. Астильбы, пионы и сирень могут украсить новый арт-парк, считает глава правления объединения ландшафтных архитекторов Петербурга Ирина Мельничук.

Жители Петербурга хотят, чтобы парк на Добролюбова стал главным зеленым уголком города. Эксперт Ирина Мельничук напомнила, что именно растения повышают уровень кислорода. Они выводят тяжелые металлы и поглощают выхлопные газы.

«Когда пространство гармонично объединяет архитектурно-планировочное решение, нужно правильно подобрать растения и декоративные элементы», — добавила дизайнер, ее цитирует «Петербургский дневник».

Мельничук добавила, что к выбору растений нужно подходить очень внимательно. Не каждые цветы приживутся в Петербурге. Новый сад могут украсит липы, клены, дубы.

Среди кустарников привычны сирень, чубушник, спирея, подснежники. В клумбах можно высадить нарциссы, астильбы, пионы.

Для этого в парк можно завезти хороший грунт. Эксперт добавила, что к проектированию арт-парка можно привлечь иностранных специалистов.

Ранее сообщалось, что на выборах в единый день голосования 8 сентября петербуржцам предложили проголосовать за концепцию арт-парка.