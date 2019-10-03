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Неизвестный угнал в Петербурге внедорожник экс-игрока «Зенита»

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Неизвестный угнал в Петербурге внедорожник экс-игрока «Зенита»

Санкт-Петербург, 3 октября. Бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев лишился дорогой иномарки, сообщил осведомленный источник.

2 октября Астафьев обратился в полицию Петербурга с заявлением об угоне. Он сообщил, что Toyota RAV-4 была припаркована на Варшавской улице.

Стоимость ущерба составила 1,6 млн рублей. Внедорожник оборудован штатной сигнализацией. Полиция возбудила уголовное дело о краже, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что житель Кемеровской области угнал «Жигули», чтобы успеть на свидание с девушкой. По пути к возлюбленной молодой человек попал в аварию и разбил похищенную машину.

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