Глобализация станет главной темой VIII международного Культурного форума в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. За три дня в рамках работы пятой деловой площадки международного Культурного форума в Петербурге состоятся более 20 мероприятий. Главная тема всех встреч — «Культурные коды в условиях глобализации».

Деловая площадка VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума будет работать в Российском этнографическом музее с 14 по 16 ноября. Здесь встретятся ведущие мировые эксперты в области культуры, чтобы обсудить актуальные вопросы творческих процессов в современном мире - от создания образов до поиска спонсоров и организации мероприятий мирового уровня.

Ключевыми спикерами выступят художник и скульптор, преподаватель Гарвардского университета Ромоло Дель Део, исполнительный директор Фонда поддержки Третьяковской галереи Ольга Драничкина, балетный продюсер и глава агентства Ardani Artists Сергей Данилян, генеральный директор Sponsor Consulting Евгения Мальцева и другие.

Дель Део планирует принять участие в паблик-токе, посвященном балансу коммерциализации и творчества. Основатель знаменитой студии Studio Romolo Atelier, где художников учат «искусству видеть и осмыслять», расскажет гостям, как выдержать баланс между традициями и новыми трендами искусства и технологий. По его мнению, начинающим творцам не стоит увлекаться новыми материалами и гнаться за прибылью: такой подход не способствует долговечности искусства. Дель Део проповедует философию Long art movement, переосмысляющую классику ради создания жизнеспособных арт-объектов для нового тысячелетия.

На панельной дискуссии «Искусство продюсирования: как завоевать сердца российского и зарубежного зрителя?» слово возьмет глава Ardani Artists Данилян. 25 лет назад они с женой основали агентство и с тех пор в сотрудничестве с американским партнером Segerstrom Center For The Arts провели десятки успешных международных туров - «Короли танца», «Отражения», «Тур де Форс», «Диана Вишнева: Грани» и другие. Проекты агентства — лауреаты национальной премии в области театрального искусства «Золотая маска».

В 2019-2021 годах Данилян выступит организатором гастролей балетных трупп Мариинского театра, театра «Ла Скала», Михайловского театра, Королевского балета Великобритании в Северной Америке. В рамках форума он расскажет о роли агентств в процессе продвижения отечественных культурных проектов на международной арене. Продюсеры, представители фондов, фестивалей и культурных организаций поговорят о российских и зарубежных инструментах и практиках продюсирования.

Исполнительный директор Фонда поддержки Третьяковской галереи Драничкина на одной из ключевых сессий форума «Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов» проведет мастер-класс «Как создать профессиональную фандрайзинговую команду или воспитать специалиста по работе с партнерами и спонсорами». Делегатов форума ждет не просто лекция, а полноценная деловая игра, где они смогут отточить востребованные рынком навыки.

В сессии «Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов» примет участие основатель компании Sponsor Consulting Мальцева — один из самых ярких спикеров в этой области. В рамках мероприятия участники обсудят перспективы взаимодействия культурных организаций и потенциальных доноров. Мальцева, как член Европейской спонсорской ассоциации (ESA), член жюри европейской премии в области спонсорства ESA AWARDS, член жюри Russian Sponsorship Awards и других профессиональных мероприятий, проведет лекцию об успешных стратегиях и тактиках работы со спонсорами.

Кроме того, она проведет на площадке форума мастер-класс «Как определить и развить спонсорский потенциал культурного проекта?». Участники получат готовые к использованию практические рекомендации о позиционировании инициатив в сфере культуры.