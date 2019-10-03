Новые станции Фрунзенского радиуса откроют для пассажиров 3 октября

Санкт-Петербург, 3 октября. Новые станции Фрунзенского радиуса — «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» откроются для пассажиров 3 октября.

Вестибюли откроют для пассажиров в 17.00. Об этом говорится на информационных табличках, которые находятся на дверях станции.

Как отмечают «Невские новости», на новых станциях будут продавать проездные и брелоки «Подорожник» с уникальным дизайном. Стоимость карты составляет 60 рублей, брелока — 100 рублей.

К открытию трех станций метро изменят маршруты автобусы №197, К-293А, К-296, появится новый маршрут-экспресс №330. Изменения вступят в силу с 4 октября.