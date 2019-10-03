Синоптики пообещали петербуржцам похолодание и первый снег

Санкт-Петербург, 3 октября. Первый снег ожидается в Петербурге на выходных, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Обычно в Петербурге снег выпадает в середине октября, но в этом году осадки начнутся раньше. Первый снег ожидается в выходные.

«Конечно, это будет не снежный покров, но осадки в виде мокрого снега вполне реальны», — пояснил синоптик, его слова приводит «Комсомольская правда — Петербург».

Похолодание в городе ускорил циклон, выше 5 градусов тепла столбики термометров не поднимутся. 4 октября снег ожидается в Карелии и в Ленобласти. Холода в регионе задержатся на неделю, потом снова придет потепление.

По словам Колесова, температура воздуха составит 12 градусов тепла.