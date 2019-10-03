Мужчина почти два года насиловал падчерицу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 октября. Жителя Ленобласти задержали за интимную связь с падчерицей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Накануне в полицию обратилась жительница Волхова 1986 года рождения. По ее словам, с января 2017 года по август 2019 года ее неработающий супруг насиловал дочь 2006 года рождения.

Мужчина является отчимом девочки. Правоохранители задержали подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержан иностранец, который подозревается в совершении насильственных действий в отношении дочери.