Водитель иномарки прострелил пассажиру ноги в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Водитель Hyundai Solaris прострелил ноги пассажиру в Петербурге, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел вечером 2 октября на проспекте Науки. Скорая помощь госпитализировала уроженца Азербайджана 1995 года рождения с ранениями ног.

По словам пострадавшего, он поссорился с водителем. Мужчина четыре раза выстрелил в него и скрылся. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что уроженец Узбекистана жестоко избил супругу в Петербурге. Пострадавшая женщина скончалась на месте.