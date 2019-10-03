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Водитель иномарки прострелил пассажиру ноги в Петербурге

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Водитель иномарки прострелил пассажиру ноги в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Водитель Hyundai Solaris прострелил ноги пассажиру в Петербурге, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел вечером 2 октября на проспекте Науки. Скорая помощь госпитализировала уроженца Азербайджана 1995 года рождения с ранениями ног. 

По словам пострадавшего, он поссорился с водителем. Мужчина четыре раза выстрелил в него и скрылся. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что уроженец Узбекистана жестоко избил супругу в Петербурге. Пострадавшая женщина скончалась на месте.

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