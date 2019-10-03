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Иностранец до смерти забил жену в Петербурге

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Иностранец до смерти забил жену в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 октября. Мужчина забил жену до смерти в Невском районе Петербурга, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 2 октября в СНТ «Звездочка». Полиция обнаружила в доме тело уроженки Белоруссии 1977 года рождения с множественными гематоматами.

Правоохранители задержали гражданина Узбекистана 1972 года рождения. Известно, что мужчина и его супруга распивали спиртные напитки. Во время ссоры иностранец накинулся на женщину с кулаками.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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