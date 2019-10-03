Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Михаила Боярского

Санкт-Петербург, 3 октября. Народный артист Михаил Боярский, который нарушил правила движения в Санкт-Петербурге при парковке, торопился купить лекарства в аптеке и, предположительно, плохо себя чувствовал. Об этом рассказала сотрудница аптеки.

«В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты «Конкор», препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», — рассказала она.

По ее словам, причиной плохого самочувствия артиста могла стать магнитная буря. Она предположила, что Боярский припарковался с нарушением, так как торопился купить лекарство.

Ранее в ряде СМИ появилось видео, на котором автомобиль марки Mercedes припарковался на встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Затем из него вышел человек, похожий на Михаила Боярского, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в 2020 году на экраны выйдет четвертая часть фильма про гардемаринов. Роли в картине исполнят любимые зрителями актеры из предыдущих частей: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, которая исполняет роль Екатерины Великой. События картины будут происходить в 1787 году, основными действующими лицами станут дети гардемаринов из первых частей.

Несмотря на то, что персонаж Боярского — французский дипломат, а на деле шпион — погиб, в четвертой части он вновь появится на экранах. Актер приоткрыл завесу тайны, сообщив, что его персонаж воскрес.