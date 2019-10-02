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Выставка личных вещей легендарного хирурга Углова открылась в Петербурге

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Выставка личных вещей легендарного хирурга Углова открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Выставка личных вещей знаменитого хирурга Федора Углова открылась в Военно-медицинском музее в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экспозиция заработала к 115-летию со дня рождения выдающегося советского ученого. На ней представлены более 200 экспонатов, их собирали в течение пяти лет.

Выставка личных вещей легендарного хирурга Углова открылась в Петербурге

Большинство вещей представлены вдовой Эмилией Угловой-Стрельцовой. Она передала музею удостоверение о награждении Федора Углова Ленинской премией. Эта награда подчеркнула исключительный вклад хирурга в развитие медицины.

Выставка личных вещей легендарного хирурга Углова открылась в Петербурге

Отдельный стенд посвящен воинской биографии Углова — медаль «За боевые заслуги». Хирург получил эту награду за участие в российско-финской войне. 

Федор Углов попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший практикующий хирург в мире. Он скончался в возрасте 104 лет в 2008 году.

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