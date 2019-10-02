Шварценеггер встретится с преданным фанатом в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился встретиться с фанатом из Петербурга.

Житель деревни Раздолье в Ленобласти с самого детства является поклонником актера. Он коллекционирует книги, диски с фильмами и одежду с изображением любимого актера.

Мужчина является жильцом дома сопровождаемого проживания.

«Мечтаю пожать ему руку, поговорить по душам, он хороший», – рассказал Сергей, его цитирует «Петербургский дневник».

Встреча состоится 4 октября на «Газпром Арене». По словам представителя благотворительной организации «Перспективы», петербуржец готовится к этому событию.

Он выбирает подходящую одежду и делает из керамики подарок для Шварценеггера.

В этом году знаменитому актеру исполнилось 72 года. Арнольд Шварценеггер получил мировую известность благодаря фильму «Терминатор». После этого он снялся в «Коммандо», «Вспомнить все», «Хищник», «Конан-варвар».

Ранее сообщалось, что Шварценеггер опубликовал фото с сыном в шинели. Он поздравил Кристофера с днем рождения и рассказал, что счастлив иметь такого наследника. Подписчики из России активно комментируют публикацию.

Ранее стало известно, что производители фильма «Вий» подали в суд на актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, потребовав вернуть более 200 млн рублей.