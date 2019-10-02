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Мигранта в Ленобласти задержали за изнасилование дочери-подростка

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Мигранта в Ленобласти задержали за изнасилование дочери-подростка

Санкт-Петербург, 2 октября. Полиция задержала мужчину за растление дочери в Ленобласти, сообщил осведомленный источник.

К правоохранителям обратилась уроженка Таджикистана, она сообщила, что ее супруг насилует ребенка. Мужчину задержали в ночь на 2 октября в деревне Малые Колпаны.

Подозреваемый временно зарегистрирован в Ленобласти, их общая дочь учится в седьмом классе. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге из окна четвертого этажа выпала пенсионерка и выжила. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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