Неизвестный отобрал телефоны у водителя и пассажирки «Жигулей» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Мужчина с газовым баллончиком напал на водителя и его пассажирку в Петербурге, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел ранним утром 1 октября в Крестьянском переулке. Грабитель распылил содержимое баллончика в лицо водителю 1995 года рождения и студентке второго курса, которая находилась в машине.

Он отобрал у пострадавших телефоны и скрылся. Общий ущерб составил 87 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется расследование, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что пожилая женщина упала с четвертого этажа и выжила в Петербурге.