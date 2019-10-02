Москва, 2 октября. Уровень океана к концу 2100 года может повыситься на метр, но Петербург находится в относительной безопасности, заявил научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

По его словам, суша под городом поднимается и поэтому ему не грозит никакой опасности. В сентябре ученые заявили, что 2100 году уровень океана при самом негативном сценарии развития событий может вырасти до одного метра. Такие изменения будут вызваны антропогенными выбросами парниковых газов, а также ростом температуры на планете.

Екайкин объяснил, почему при том, что Земля круглая, вода не будет повышаться везде равномерно. Ученый объяснил, почему Петербург не затопит из-за глобального потепления.

«Классический пример — это Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это еще и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, ученый уточнил, что Северная столица находится в безопасности, если сравнивать ее с городами Европы и Джакартой.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может смениться резким похолоданием. Так считают математики из Уральского федерального университета. К такому выводу исследователи пришли в ходе работы с моделью изменения климата. Как пояснил профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров, в настоящее время наблюдается потепление земного климата. Он отметил, что это происходит вследствие повышения температуры, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в атмосфере. В результате ледники интенсивно тают и уровень пресной воды в Мировом океане повышается.

В УрФУ добавили, что именно изменения в Мировом океане станут причиной похолодания. Пресная вода ослабит течения, которые движутся от экватора к полюсам, Гольфстрим остановится, и в Северной Америке и Европе наступит похолодание.

При этом ученые отметили, что существенные перепады температуры происходят на Земле каждые 100 лет. По словам специалистов, деятельность человека оказывает влияние на такие изменения, однако главной их причиной все же остаются природные факторы.

Глобальное потепление приводит к увеличению частоты возникновения крупных ураганов и штормов, аналогичным тем, что ударили по США в последние несколько месяцев. Об этом сообщают исследователи из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук (США).

Проведя анализ осадков и стоков, показатели которых были взяты из баз данных Global Runoff Data Centre и Global Summary of the Day, исследователи отметили, что число сильных дождей в последнее время значительно увеличилось. Также они обратили внимание на увеличение ливневых стоков.

Кроме того, ученые отметили корреляцию между повышением температуры на Земле и частотой возникновения опасных ураганов. В ближайшее время ученые намерены детально изучить, как на интенсивность осадков влияют термодинамические факторы и динамика атмосферы. Они рассчитывают, что проводимые им исследования позволят разработать новую систему управления водными ресурсами и позволят предотвращать крупные наводнения.