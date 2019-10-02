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Пенсионерка выжила после падения с четвертого этажа в Петербурге

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Пенсионерка выжила после падения с четвертого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Жительница Петербурга упала с высоты четвертого этажа в Выборгском районе, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел ранним утром 1 октября на Ярославском проспекте, пострадала женщина 1954 года рождения. Ее доставили в Елизаветинскую больницу.

Пенсионерка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, множественные переломы.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что молодой иностранец упал в лестничный пролет в Петербурге.

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