Пенсионерка выжила после падения с четвертого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 октября. Жительница Петербурга упала с высоты четвертого этажа в Выборгском районе, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел ранним утром 1 октября на Ярославском проспекте, пострадала женщина 1954 года рождения. Ее доставили в Елизаветинскую больницу.

Пенсионерка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, множественные переломы.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что молодой иностранец упал в лестничный пролет в Петербурге.