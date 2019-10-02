Названа дата церемонии открытия трех новых станций метро Петербурга

Санкт-Петербург, 2 октября. Три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», откроют для пассажиров в четверг вечером, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

По данным администрации, все замечания по строительству объекта были устранены. Информация об этом подтвердилась во вторник в ходе тестового режима эксплуатации участка метро. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта также получено.

«Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17.00 на станции «Проспект Славы», — говорится в сообщении администрации.

В августе 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал открытие семи новых станций петербургского метро к 2025 году.

По словам градоначальника, в 2022 году петербургские власти намерены ввести в эксплуатацию «Казаковскую» и «Путиловскую» станции на Красносельско-Калининской линии. Сейчас комитет по госзаказу города выбирает подрядчика, который должен к сентябрю 2023 года разработать проект еще четырех новых станций этой же линии.