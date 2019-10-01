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Видео урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге выложили в Сеть

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Видео урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге выложили в Сеть

Санкт-Петербург, 1 октября. Видео с ураганом «Мортимер», обрушившимся на Санкт-Петербург, выложили в социальные сети.

Пользователи отметили, что ураган оставлял за собой поваленные деревья и столбы, кроме того, в городе прошел мощнейший град.

До этого на пути ураган оказались Западная и Центральная Европа. Скорость ветра в Берлине достигала ста километров в час; есть данные об одном погибшем в немецкой столице. В Чехии из-за ураганного ветра без света остались около двадцати тысяч жилых домов; последствия шторма до сих пор устраняют экстренные службы.

Напомним, в начале прошлого месяца власти Багамских островов заявили, что из-за мощного урагана «Дориан» погибли не менее 20 человек. Кроме того, в общей сложности из-за урагана на Багамских островах были полностью разрушены или частично повреждены 13 тысяч строений, огромные территории оказались под водой.

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Источник: РИА Новости
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