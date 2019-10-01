ГИБДД Петербурга проводит проверку видео с парковкой Боярского

Санкт-Петербург, 1 октября. ГИБДД Санкт-Петербурга изучает видео, на котором автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, а затем из него выходит человек, похожий на народного артиста Михаила Боярского.

«ГИБДД начнет проводить проверку после публикаций в СМИ, где утверждается, что Михаил Боярский нарушил правила парковки. В ходе проверки будет уточнено, когда был зафиксирован данный факт, ведь на размещенных изображениях нет даты и времени, а также будет установлено, кто был за рулем автомобиля», — приводит РИА Новости слова собственного источника в ГИБДД.

Сам Михаил Боярский пока не прокомментировал данный инцидент.

Напомним, что ранее в ряде СМИ появилось видео, на котором автомобиль марки Mercedes припарковался на встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Затем из него вышел человек, похожий на Михаила Боярского.

Напомним, что Боярский не раз признавался, что вынужден избегать посещения публичных мест, чтобы меньше привлекать к себе внимания. По словам знаменитого артиста, ему даже пришлось отказаться от некоторых привычек – например, от частых прогулок по городу. Из-за повышенного внимания к своей персоне, ему все сложнее гулять в компании своих детей и внуков.