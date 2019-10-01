Петербуржцы обсуждают последствия урагана «Мортимер»

Санкт-Петербург, 1 октября. Фотографии с последствиями урагана «Мортимер» обрушившегося на Санкт-Петербург, активно публикуют в социальных сетях.

О приближающемся к Санкт-Петербургу урагане ранее предупреждали синоптики. До этого от него пострадали Западная и Центральная Европа. Так, в Берлине сила ветра достигала 100 км/час. Кроме дождя, прошел град. Ураган унес жизнь одного мужчины и спровоцировал самый настоящий транспортный коллапс. В Чехии «Мортимер» обесточил более 20 тыс. жилых домов. Экстренные службы до сих пор устраняют последствия разгула стихии.

«Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — написали пользователи одной из групп соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений, чтобы предотвратить угрозу наводнения. Также для движения судов был закрыт кронштадтский корабельный фарватер. Ожидается, что к среде погода улучшится.