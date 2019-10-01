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В Смольном пояснили вопрос подорожания проезда в метро

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В Смольном пояснили вопрос подорожания проезда в метро

Санкт-Петербург, 1 октября. Говорить о подорожании проезда в петербургском метро на данный момент рано, сообщили пресс-службе городского комитета по финансам.

По словам председателя комитета по финансам Алексея Корабельникова, вопрос повышения стоимости проезда в метро находится на стадии обсуждения и говорить о реализации этой меры пока рано. Он предположил, что может подорожать разовый проезд — многоразовых проездных скачок цен не коснется.

В другом комитете Смольного — по тарифам — заявили, что озвучат официальную позицию по этому вопросу 2 октября, пишет издание «Невские новости».

В Смольном пояснили вопрос подорожания проезда в метро

Ранее СМИ, ссылаясь на Корабельникова, сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти на пять рублей. По данным журналистов, рост цен запланирован на начало 2020 года. Председатель комитета по финансам пояснил, что обычно разовыми билетами пользуются туристы, а петербуржцы не должны платить за них.

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Источник: Невские новости
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