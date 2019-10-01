Культурно-спортивное пространство хотят создать около «Юбилейного» в Петербурге

Москва, 1 октября. Руководство дворца спорта «Юбилейный» планирует создать культурно-спортивное пространство на прилегающей к комплексу территории.

По задумке представителей «Юбилейного» пространство станет местом, где горожане смогут заниматься спортом и не только. Они пояснили, что большой упор делается на культурную составляющую. На данный момент рассматриваются сразу несколько проектов.

«Сейчас идея находится на этапе принятия концептуальных решений», — приводит слова сотрудников администрации дворца спорта «Петербургский дневник».

Эта идея обсуждается уже несколько лет. Реализация задумки оттягивалась из-за строительства станции метро «Спортивная-2».

Руководитель архитектурного бюро Никита Явейн подчеркнул, что проект культурно-спортивное пространства находится на самой ранней стадии развития. Он уточнил, что на данный момент нет даже архитектурного эскиза.

В свою очередь генеральный директор архитектурной группы «АРКА» Кирилл Козлов советует не боятся отказаться от возведения зданий, которые имитируют исторические постройки. По его мнению, при работе над этим проектом необходимо «создавать гармоничную среду для человека и для города».

Помощник заместителя главы Московского района Кирилл Гладкий предлагает обратить внимание на возможность задействовать акваторию Невы.

«Например, учиться стоять на доске для серфинга с помощью искусственной волны в одном из помещений комплекса с видом на Неву, — размышляет он. — Вот это здорово».

1 октября Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга.