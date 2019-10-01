Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Разрушительный ураган «Мортимер» надвигается на Северо-Запад России

42
0 Оставить комментарий

Разрушительный ураган «Мортимер» надвигается на Северо-Запад России

Санкт-Петербург, 1 октября. Разрушительный ураган «Мортимер» стремительно надвигается на Северо-Запад России. В Петербурге уже закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. 

В региональном ГУ МЧС уже предупредили, что порывы ветра в Северной столице могут достигать 24 метров в секунду. Кроме того, в городе пройдут сильные ливни. Жителей и гостей Петербурга попросили соблюдать осторожность, не парковать автомобили под деревьями, избегать нахождения вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

До этого «Мортимер» бушевал в Западной и Центральной Европе. Так, в Берлине сила ветра достигала 100 км/час. Кроме дождя прошел град. Ураган унес жизнь одного мужчины и спровоцировал самый настоящий транспортный коллапс. В Чехии «Мортимер» обесточил более 20 тыс. жилых домов. Экстренные службы до сих пор устраняют последствия разгула стихии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров