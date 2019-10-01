Разрушительный ураган «Мортимер» надвигается на Северо-Запад России

Санкт-Петербург, 1 октября. Разрушительный ураган «Мортимер» стремительно надвигается на Северо-Запад России. В Петербурге уже закрыли дамбу из-за угрозы наводнения.

В региональном ГУ МЧС уже предупредили, что порывы ветра в Северной столице могут достигать 24 метров в секунду. Кроме того, в городе пройдут сильные ливни. Жителей и гостей Петербурга попросили соблюдать осторожность, не парковать автомобили под деревьями, избегать нахождения вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

До этого «Мортимер» бушевал в Западной и Центральной Европе. Так, в Берлине сила ветра достигала 100 км/час. Кроме дождя прошел град. Ураган унес жизнь одного мужчины и спровоцировал самый настоящий транспортный коллапс. В Чехии «Мортимер» обесточил более 20 тыс. жилых домов. Экстренные службы до сих пор устраняют последствия разгула стихии.