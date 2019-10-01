Санкт-Петербург, 1 октября. Дамба в Петербурге закрыта из-за угрозы наводнения, движение судов временно приостановлено. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

Затворы комплекса защитных сооружений были закрыты в 07.12 по московскому времени, а в 06.30 капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» остановил движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. При этом движение автомобилей по дамбе, где проходит Кольцевая автомобильная дорога, по-прежнему открыто.

В ведомстве добавили, что уже в 06.00 утра уровень воды в Неве по гидрологическому посту "Горный институт" составляет + 45 сантиметров.

Спасатели напомнили, что сегодня в Северной столице ожидается усиление ветра, его порывы составят до 24 метров в секунду. Температура воздуха составит около 10 градусов тепла.