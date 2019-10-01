Санкт-Петербург, 1 октября. Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга. Об этом рассказал источник, близкий к ведомству.

Отмечается, что на данный момент выдано положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Как пишет ТАСС, проверка готовности новых станций подошла к концу 30 сентября. Три станции Фрунзенского радиуса метро Петербурга получили разрешение на ввод.

В Петербурге к 2032 году появятся 29 новых станций метро, заявил глава Петербурга Александр Беглов. Он представил в Законодательном собрании отчет о результатах деятельности правительства и губернатора Санкт-Петербурга за 2018 год.

Руководитель обозначил задачи администрации Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры города. Беглов анонсировал появление 29 новых станций метро в Петербурге. По его словам, к сентябрю 2019 года будут открыты три станции метро Фрунзенского радиуса. Также к 2022 году в городе запустят новые станции Красносельско-Калининской линии. Беглов уточнил, что судьба «Метростроя» напрямую будет зависеть от качества работы компании.

Напомним, в мае 2018 года станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» открылись в Петербурге. Появление новых станций, которое уже давно ждали жители Петербурга, ускорил Чемпионат мира по футболу в России. «Новокрестовская» теперь является ближайшей станцией метро к стадиону «Санкт-Петербург Арена», при этом она спроектирована специально с расчетом на пассажиропоток в дни матчей: 30 тысяч человек в час на вход или выход.

«Беговая» появилась в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Путь до него от метро теперь занимает всего пару минут, ранее от «Старой деревни» до парка нужно было добираться на общественном транспорте.

Строительство метро в Петербурге — это всегда вызов для инженеров и строителей, вот и в данном случае «Метрострой» справлялся со сложностями в разработке грунта и дополнительном укреплении. Техническое достижение петербургских метростроителей — это пятикилометровый тоннель через насыпные территории Приморского района, тиксотропные грунты, водную акваторию Финского залива, намывную часть Крестовского острова и сухую кембрийскую глину.

В августе 2019 года Беглов анонсировал открытие семи новых станций петербургского метро к 2025 году.

По словам градоначальника, в 2022 году петербургские власти намерены ввести в эксплуатацию «Казаковскую» и «Путиловскую» станции на Красносельско-Калининской линии. Сейчас комитет по госзаказу города выбирает подрядчика, который должен к сентябрю 2023 года разработать проект еще четырех новых станций этой же линии.

Как сообщалось ранее, в середине июля строители провели пробный запуск поезда на участке Фрунзенского радиуса. Начался заключительный этап работ на трех новых станциях, строители объединяют участок Фрунзенского радиуса с метрополитеном.