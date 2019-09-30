Будни сотрудников СК РФ по Санкт-Петербургу покажут в новом сериале

Санкт-Петербург, 30 сентября. Рабочие будни сотрудников ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу легли в основу нового художественного сериала, съемки которого стартовали в Северной столице.

Автором сценария для детективного сериала под рабочим названием «Первый отдел» стал Андрей Тумаркин, кресло режиссера занял Денис Нейманд. Примечательно, что консультировали создателей на всех этапах работы над проектом специалисты СК РФ.

Авторы сериала отметили, что зачастую работа следователей в многочисленных сериалах этой тематики не показана в полной мере, она остается для зрителя «за кадром», хотя именно на них ложится организация объективного расследования преступления.

Главная роль современного сыщика досталась Ивану Колесникову, известному зрителю по таким фильмам, как «Движение вверх» и «Конец прекрасной эпохи». Компанию ему составят Сергей Жарков, Илья Шакунов, Станислав Ткаченко и Елена Вожакина.

Ранее стало известно, что режиссер Константин Богомолов снимет сериал под названием «Хороший человек», в основу сценария легла реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова — «ангарского маньяка», приговоренного к пожизненному заключению за десятки убийств. Одну из ведущих ролей исполнит телеведущая Ксения Собчак.

Сам же Богомолов исполнил одну из ролей в сериале Федора Бондарчука. Сценарий к «Психу» написала его жена Паулина Андреева. Также в сериале снялись Олег Меньшиков, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина.