Беглов распорядился предоставить субсидии для НКО

Санкт-Петербург, 30 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении авансом субсидий для общественных объединений. Таким образом, каждая петербургская НКО, чей проект может быть реализован до конца ноября, имеет право претендовать на поддержку Смольного в размере до 2,7 млн рублей.

При этом проекты некоммерческих организаций должны иметь отношение к становлению гражданского общества или к добровольческим инициативам, направленным на решение социальных проблем. Кроме того, Смольный готов поддержать проекты, которые касаются культурного, интеллектуального или физического развития петербуржцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга распорядился выделить почти 29 млн рублей на поддержку производительности труда в Петербурге. Эти средства пойдут на создание регионального центра компетенций, а также на привлечение консультантов, которые помогут организовать обучение петербуржцев и повысить их навыки.