Беглов распорядился выделить почти 29 млн на поддержку производительности труда в Петербурге



Санкт-Петербург, 30 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился выделить 28 млн рублей на поддержку производительности труда. Деньги будут выделены из бюджета города.

Подписанное Бегловым постановление регламентирует порядок предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации. Этот документ был разработан и утвержден рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

28 млн 875,8 тыс. рублей пойдут на создание и обеспечение работы регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Эти же средства задействуют для привлечения консультантов, которые помогут предприятиям повысить свою производительность, а также создать специальные площадки для практического обучения принципам и инструментам бережливого производства.

Как уточняет издание «Невские новости», в этом году Северная столица стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», главная цель которого — ежегодное повышение производительности труда средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики не менее чем на пять процентов.