Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Совершаева станет врио главы Петербурга на время отпуска Беглова

151
0 Оставить комментарий

Совершаева станет врио главы Петербурга на время отпуска Беглова

Санкт-Петербург, 30 сентября. Губернатор Северной столицы Александр Беглов с 30 сентября по 13 октября будет находиться в плановом отпуске, во время отсутствия руководителя города временно исполнять его обязанности будет Любовь Совершаева.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного, глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева станет временно исполняющим обязанности руководителя города на период отпуска Беглова.

Отпуск Беглова продлится две недели — до 13 октября.

Напомним, 25 сентября Законодательное собрание утвердило Любовь Совершаеву на должность вице-губернатора Петербурга. Совершаева курирует работу комитета по информатизации и связи.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров