Совершаева станет врио главы Петербурга на время отпуска Беглова

Санкт-Петербург, 30 сентября. Губернатор Северной столицы Александр Беглов с 30 сентября по 13 октября будет находиться в плановом отпуске, во время отсутствия руководителя города временно исполнять его обязанности будет Любовь Совершаева.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного, глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева станет временно исполняющим обязанности руководителя города на период отпуска Беглова.

Отпуск Беглова продлится две недели — до 13 октября.

Напомним, 25 сентября Законодательное собрание утвердило Любовь Совершаеву на должность вице-губернатора Петербурга. Совершаева курирует работу комитета по информатизации и связи.