Суд Петербурга отправил школьника в колонию за поджог семиклассницы

Санкт-Петербург, 30 сентября. Калининский районный суд Петербурга огласил приговор школьнику, который поджег семиклассницу во время вечеринки. Подросток отправится в воспитательную колонию на 2,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошел 14 ноября прошлого года в одной из квартир на проспекте Науки. Подростки устроили вечеринку, во время которой привязали 14-летнюю девочку к стулу. Затем школьницу облили спиртом и подожгли. Подростки хотели таким образом пошутить над сверстницей.

Сначала загорелся стул, затем огонь перекинулся на одежду девочки. Школьники испугались, потушили огонь и отвели семиклассницу в один из фельдшерских пунктов скорой помощи. Оказалось, что пострадавшая получила ожоги около 50% тела. Девочке пришлось перенести операцию.

Заседание суда по данному делу проходило в закрытом режиме. Теперь школьник должен не только провести 2,5 года в колонии, но и выплатить пострадавшей 2 миллиона рублей морального ущерба.

Ранее сообщалось о поджоге школьника, которого облили воспламеняющейся жидкостью в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело.