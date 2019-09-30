Легковушка снесла светофор в результате ДТП в центре Петербурга, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 30 сентября. Крупное ДТП произошло на Невском проспекте у Гостиного двора в центре Петербурга. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

По данным ФАН, дорожная авария произошла около пяти часов утра. В результате столкновения одна из машин-участниц инцидента снесла светофор и влетела в плиту подземного перехода.

Очевидцы пишут в соцсетях, что ДТП произошло в районе Думской улицы. Так, по словам одного из юзеров, Версия о ДТП звучит убедительно. По словам Максима, в 6 часов утра он видел BMW «мордой в плите».

«Там видно, что камень сдвинут. Это по-любому что-то тяжёлое прилетело. Версия с бмв подходит как нельзя кстати», — написал Михаил Калашников. «Михаил, в точку в 6.00 BMW прилетела в это место», — ответила ему Лидия Григорьева.

Еще один подписчик паблика «ДТП и ЧП. Петербург» опубликовал фото с места событий. На снимке видно, что вход в подземный переход на Думской улице перегородил упавший дорожный знак.