Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Легковушка снесла светофор в результате ДТП в центре Петербурга, ФАН публикует видео

840
0 Оставить комментарий

Легковушка снесла светофор в результате ДТП в центре Петербурга, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 30 сентября. Крупное ДТП произошло на Невском проспекте у Гостиного двора в центре Петербурга. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

По данным ФАН, дорожная авария произошла около пяти часов утра. В результате столкновения одна из машин-участниц инцидента снесла светофор и влетела в плиту подземного перехода. 

Очевидцы пишут в соцсетях, что ДТП произошло в районе Думской улицы. Так, по словам одного из юзеров, Версия о ДТП звучит убедительно. По словам Максима, в 6 часов утра он видел BMW «мордой в плите». 

«Там видно, что камень сдвинут. Это по-любому что-то тяжёлое прилетело. Версия с бмв подходит как нельзя кстати», — написал Михаил Калашников.

«Михаил, в точку в 6.00 BMW прилетела в это место», — ответила ему Лидия Григорьева. 

Еще один подписчик паблика «ДТП и ЧП. Петербург» опубликовал фото с места событий. На снимке видно, что вход в подземный переход на Думской улице перегородил упавший дорожный знак. 

«У Гостиного двора самовольно перекрыли спуск в пешеходный переход», — говорится в описании к фото. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров