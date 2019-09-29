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Сотрудники МЧС в Петербурге спасли подростка, застрявшего на дереве из-за дрона

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Сотрудники МЧС в Петербурге спасли подростка, застрявшего на дереве из-за дрона

Санкт-Петербург, 29 сентября. Подросток застрял на дереве, пытаясь снять с ветки дрон в Муринском парке, рассказали очевидцы происшествия.

Инцидент произошел днем 29 сентября. Подростки играли с квадрокоптером, запуская его над лесом. Один из мальчиков не справился с управлением — дрон оказался на ветке.

Он забрался на дерево, чтоб достать игрушку, но не рассчитал сил. Подросток застрял на высоте пяти метров, боясь спуститься.

Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники МЧС помогли парню спуститься, но дрон так и остался на дереве, пишет «Комсомольская правда-Петербург».

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов договорился с медцентром МЧС о том, что петербуржцам будут оказывать медицинские услуги.

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