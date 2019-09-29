Беглов рассказал о подготовке Петербурга к морозам

Санкт-Петербург, 29 сентября. Петербург готовится к первым морозам, рассказал губернатор города Александр Беглов. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Власти города закупили 471 единицу снегоуборочной техники. При заморозках на опасных участках будет дежурить техника со слабосолевым раствором, отметил Беглов.

Петербуржцы смогут получить информацию об уборке города в информационной системе «Дорожная уличная сеть». В общей сложности крыши 1400 домов отремонтированы по технологии «холодный чердак».

Беглов добавил, что был с рабочей поездкой в Адмиралтейском районе, где проверял ход капитального ремонта. Во Фрунзенском районе открыли парк Героев-Пожарных. Он сообщил, что здесь появится единое пространство для отдыха, включая парк Интернационалистов.

Губернатор сообщил, что подписал со спикером Заксобрания Петербурга Вячеславом Макаровым план работы на год. Речь идет о законопроектах о налоговых льготах, социальном предпринимательстве и сохранении зеленых зон.

Беглов напомнил, что Петербург номинировали на туристическую премию World Travel Awards. Он попросил горожан проголосовать за свой город на сайте премии.