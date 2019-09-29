Синоптики рассказали о погоде в Петербурге 29 сентября

Санкт-Петербург, 29 сентября. Кратковременные дожди ожидаются в Петербурге в воскресенье, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 29 сентября превысит многолетние показатели. Воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, в Ленинградской области столбики термометров покажут 8-13 градусов тепла.

Ветер подует с юго-востока со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и составит 747 мм ртутного столба, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в столичном регионе будет теплая погода, ожидаются дожди. Со следующей недели в центральной части России начнется сезон дождей.