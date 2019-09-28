Беглов объяснил мировую известность «Ленкома» талантом Захарова

Санкт-Петербург, 28 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принес глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Марка Захарова.

Беглов назвал Захарова легендарным деятелем российской культуры, который десятилетиями возглавлял «Ленком».

«Именно благодаря его таланту театр завоевал не только всероссийское, но и мировое признание», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Петербуржцы высоко ценили талант и работу Захарова, добавил губернатор. Гастроли его театра в Северной столице проходили с аншлагом.

Россияне любили фильмы Захарова, они благодарны ему за воспитание целой плеяды талантливых артистов, отметил Беглов.

Напомним, что Марк Захаров скончался утром 28 сентября в Москве. Эта новость стала шоком для многих его коллег.

По словам актера Андрея Урганта, его семью очень многое связывало с семьей Захарова. Уход из жизни режиссера — это большая горькая утрата, добавил артист.